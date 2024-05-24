На Запорожской АЭС не видят рисков из-за сброса воды на ДнепроГЭС

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина в пятницу, 24 мая, заявила, что не прогнозируют рисков для станции в связи со сбросом воды на ДнепроГЭС, – сообщает ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос агентства, Яшина сказала: «Рисков для ЗАЭС не прогнозируем».

Ранее в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина открыла все шлюзы на Днепропетровской ГЭС и начала массовый сброс воды.

Следует отметить, что председатель комиссии Общественно палаты РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что воду на ДнепроГЭС сбрасывают «не через шлюзы, а через шандорные затворы на гребне станции».

Энергодар, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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