На Кубани на детей на школьной линейке упала сорванная ветром крыша

В Краснодаре крышу школы сорвало сильным ветром и отбросило на детей, которые принимали участие в торжественной линейке. По предварительным данным, различные травмы получили 12 человек.
Инцидент произошел в школе №29 на улице Рылеева. Дети собрались на линейку, посвященную окончанию учебного года. Часть кровли сорвало ветром, обломки упали на школьников.
Различные травмы получили 12 учеников, большинству потребовалась госпитализация, у них диагностированы сотрясения, ушибы и ссадины.
На месте работают спасательные службы, медики и правоохранительные органы. Проводится проверка.
«Следователи СКР по Краснодарскому краю работают на месте происшествия в краевой столице, где в результате срыва кровли в одной из школ, расположенных на улице Рылеева, пострадали несовершеннолетние», – сообщили в СКР.
Кроме того, на место происшествия выехал прокурор Западного административного округа Краснодара Виталий Ольховик. «Организована проверка причин и условий произошедшего», – отметили в надзорном ведомстве.
Краснодар, Зоя Осколкова
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