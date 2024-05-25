На Кубани на детей на школьной линейке упала сорванная ветром крыша

В Краснодаре крышу школы сорвало сильным ветром и отбросило на детей, которые принимали участие в торжественной линейке. По предварительным данным, различные травмы получили 12 человек.

Инцидент произошел в школе №29 на улице Рылеева. Дети собрались на линейку, посвященную окончанию учебного года. Часть кровли сорвало ветром, обломки упали на школьников.

Различные травмы получили 12 учеников, большинству потребовалась госпитализация, у них диагностированы сотрясения, ушибы и ссадины.

На месте работают спасательные службы, медики и правоохранительные органы. Проводится проверка.

«Следователи СКР по Краснодарскому краю работают на месте происшествия в краевой столице, где в результате срыва кровли в одной из школ, расположенных на улице Рылеева, пострадали несовершеннолетние», – сообщили в СКР.

Кроме того, на место происшествия выехал прокурор Западного административного округа Краснодара Виталий Ольховик. «Организована проверка причин и условий произошедшего», – отметили в надзорном ведомстве.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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