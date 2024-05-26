В Харькове ракетным ударом уничтожен ТЦ, который использовался как военный склад

В Харькове уничтожен склад вооружения ВСУ, который был расположен в торговом центре. Об этом сообщают тг-каналы, освещающие ход СВО на Украине.

Отмечается, что речь идет о ТЦ «Эпицентр». По данным источников, ГУР Украины уже давно использовало помещения торгового центра под свои нужды, пользуясь гражданским объектом и людьми в нем как прикрытием.

После того, как русская разведка выявила склад, по ТЦ «Эпицентр» был нанесен ракетный удар, в результате чего объект был уничтожен.

Харьков, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube