В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в железнодорожный мост

В Ростове-на-Дону сухогруз потерял управление и протаранил железнодорожный мост. По предварительным данным, пострадавших нет.
На реке Дон сухогруз «Зеленга» не вписался в разведенную часть моста в центре и задел опору. Удар пришелся на капитанскую рубку.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, причиной аварии стал отказ рулевого управления. Судно получило повреждения, его отбуксировали к набережной.
В результате ЧП никто не пострадал. Конструкция моста не повреждена, поезда ездят по расписанию.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
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