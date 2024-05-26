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Воскресенье, 26 мая 2024, 16:28 мск

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В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в железнодорожный мост

В Ростове-на-Дону сухогруз потерял управление и протаранил железнодорожный мост. По предварительным данным, пострадавших нет.

На реке Дон сухогруз «Зеленга» не вписался в разведенную часть моста в центре и задел опору. Удар пришелся на капитанскую рубку.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, причиной аварии стал отказ рулевого управления. Судно получило повреждения, его отбуксировали к набережной.

В результате ЧП никто не пострадал. Конструкция моста не повреждена, поезда ездят по расписанию.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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