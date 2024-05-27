Под Орском упал беспилотник

В Оренбургской области под Орском упал БПЛА. В результате инцидента гражданские объекты не пострадали, сообщили 27 мая в правительстве региона.
«Инцидент произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было», – цитирует РИА Новости представителей администрации.
При этом официально местные власти эту информацию пока не комментировали.
О падении дрона накануне в Telegram-канале сообщал портал Orsk.ru. Отмечалось, что беспилотник был обнаружен примерно в 30 км от Орска на территории Новоорского района. В пабликах, освещающих ход СВО, высказывалось предположение, что БПЛА пытался долететь до РЛС, находящейся под Орском. Официально данная информация ничем не подтверждена.
Орск, Елена Васильева
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