Под Орском упал беспилотник

В Оренбургской области под Орском упал БПЛА. В результате инцидента гражданские объекты не пострадали, сообщили 27 мая в правительстве региона.

«Инцидент произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было», – цитирует РИА Новости представителей администрации.

При этом официально местные власти эту информацию пока не комментировали.

О падении дрона накануне в Telegram-канале сообщал портал Orsk.ru. Отмечалось, что беспилотник был обнаружен примерно в 30 км от Орска на территории Новоорского района. В пабликах, освещающих ход СВО, высказывалось предположение, что БПЛА пытался долететь до РЛС, находящейся под Орском. Официально данная информация ничем не подтверждена.

Орск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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