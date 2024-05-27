В СДЭК произошел сбой – посылки пока не доставляются

Большой сбой произошел в СДЭК. Клиенты службы доставки больше суток не могут получить свои посылки из-за технических проблем. Сайт компании не открывается, а в приложении выпадает картинка «Уже чиним. Не волнуйтесь, ваши посылки в пути».
Как сообщает РБК, в воскресенье утром служба доставки предупредила, что приостановила обработку посылок по техническим причинам и ее специалисты находятся «на заключительном этапе восстановления полной работоспособности сервисов». Сегодня в службе поддержки СДЭК сообщили РБК, что прием и выдача посылок по-прежнему приостановлены, «точных сроков устранения сбоя пока нет», поскольку компания не обрабатывает заказы в ручном режиме, чтобы не допустить ошибки.
«С завтрашнего дня работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме», – сообщили в компании и попросили извинения за доставленные неудобства.
СДЭК пообещал провести полный анализ причин сбоя и принять меры для предотвращения в будущем подобных ситуаций.
Москва, Елена Васильева
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