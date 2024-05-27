На Байкале обнаружили катер с пятью мертвецами

На Байкале на судне обнаружили пять трупов. Возбуждено уголовное дело.

26 мая 2024 года на озере Байкал около острова Тонкий на катере обнаружены тела пятерых человек, не подающих признаков жизни, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

«Смерть судоводителя и пассажиров судна наступила из-за отравления угарным газом. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», – добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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