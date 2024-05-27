В Самаре ввели карантин из-за вспышки гибралтарской лихорадки

В Самаре ввели карантин из-за выявления гибралтарской лихорадки среди рогатого скота. Болезнь может передаваться людям.

Очаг инфекции был обнаружен на территории личного подсобного хозяйства в поселке Рубежный. Правительство Самарской области ввело ограничения для жителей Куйбышевского района.

В частности, запрещено лечение больных животных, их ввоз и вывоз (за исключением вывоза на убой), также запрещены ввоз инвентаря, доение коз и овец, изготовление сыров из их молока.

Бруцеллез или гибралтарская лихорадка, также известна как болезнь Банга, может передаваться через плохо обработанные продукты животного происхождения или контакт с инфицированным животным. Инкубационный период длится от одной недели до пяти месяцев. При хронической форме болезни могут возникнуть артрит, гепатит, нарушения памяти и координации движений, а также другие серьезные осложнения.

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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