В Татарстане задержали банду «теневых банкиров»

В Татарстане пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Банду «теневых банкиров» организовала жительница Казани. В группу входили четыре человека. «Для конспирации использовали реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Комиссионное вознаграждение за криминальные услуги составляло не менее 12 %», – рассказала Волк.

Правоохранители провели обыски в Казани, а также на территории Лаишевского и Пестречинского районов Татарстана. Изъяты документы, мобильные телефоны, компьютеры, а также более 60 печатей различных организаций, которые имеют доказательственное значение для следствия. По предварительным данным полиции, общий доход подозреваемых превысил 168 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой). «В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается», – отметила официальный представитель МВД.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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