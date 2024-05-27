Украина в течение дня неоднократно атаковала сразу несколько сел в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в понедельник, 27 мая, заявил, что в течение дня несколько населенных пунктов попали под обстрел, а также неоднократно были атакованы коптерами и дронами-камикадзе со стороны Украины.

В своем Telegram-канале Смирнов написал: «Сегодня территория Курской области вновь была неоднократно атакована со стороны Украины. В течение дня обстреливались посёлок Тёткино и деревня Елизаветовка Глушковского района, сёла Гоголевка и Свердликово, хутор Олешня Суджанского района, село Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. В селе Троцкое и хуторе Олешня взрывами повреждены линии электропередачи. Восстановительные работы начнутся, когда позволит обстановка. Сбросы взрывных устройств с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы в поселке Тёткино, селе Попово-Лежачи и деревне Елизаветовке Глушковского района, деревнях Успеновке и Внезапное, селе Троицкое Кореневского района, селе Гуево Суджанского района. Обошлось без пострадавших. В поселке Тёткино взрывом разрушен жилой дом (на фото), поврежден личный автомобиль. Обязательно окажем собственникам необходимую помощь».

«Средствами радиоэлектронной борьбы ликвидированы и обезврежены дроны недалеко от пункта пропуска «Суджа», села Горналь Суджанского района, села Крупец и деревни Анатольевки Рыльского района, села Обуховка и деревни Успеновки Кореневского района. Вблизи станции Крупец Рыльского района украинский коптер был уничтожен стрелковым оружием», – добавил глава региона.

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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