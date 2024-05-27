Украинцы ударили по Луганску ракетой с кассетными боеприпасами

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в понедельник вечером сообщил о ракетном ударе кассетными боеприпасами со стороны ВСУ по Луганску, в результате чего возник пожар.
В своем Telegram-канале Пасечник написал: «Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате воздействия началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, аппаратов и медиков. Уточняется информация о нарушениях и нарушениях. Держу ситуацию на личном контроле».
Луганск, Иван Бабурин
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