Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в понедельник вечером сообщил о ракетном ударе кассетными боеприпасами со стороны ВСУ по Луганску, в результате чего возник пожар.

В своем Telegram-канале Пасечник написал: «Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате воздействия началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, аппаратов и медиков. Уточняется информация о нарушениях и нарушениях. Держу ситуацию на личном контроле».

Луганск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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