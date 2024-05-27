Поселок в Белгородской области был атакован украинским дроном-камикадзе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в понедельник, 27 мая, сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе на поселок в Грайворонском городском округе, в результате чего была повреждена линия газоснабжения.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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