Нетаньяху назвал удар по лагерю беженцев в Рафахе «трагической ошибкой»

Биньямин Нетаньяху признал «трагическую ошибку» после того, как в результате израильского удара в Рафахе предположительно погибли 45 человек, включая беженцев, которые сгорели заживо в палатках.

Премьер-министр Израиля заявил, что Иерусалим расследует удар, произошедший в воскресенье вечером, в результате которого ЦАХАЛ нанес удар по «террористическому комплексу». Как должила израильская сторона, в результате были убиты высокопоставленные чиновники ХАМАС Ясин Рабиа и Халед Нагар.

ХАМАС же утверждает, что в результате удара погибли 45 человек в центре для беженцев Агентства ООН по делам палестинских беженцев недалеко от Рафаха.

Ранее в ЦАХАЛе заявили, что им «известно о том, что в результате удара и возгорания несколько мирных жителей в этом районе получили ранения».

Удар был нанесен через два дня после того, как Международный суд обязал Израиль прекратить военное наступление в Рафахе, где более половины населения Газы искало убежища после военного вторжения Израиля.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что около половины погибших составили женщины, дети и пожилые люди.

Высокопоставленный юрист израильской армии заявил, что власти изучают удары и что военные сожалеют о гибели мирного населения.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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