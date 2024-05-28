В Башкирии произошел пожар в магазине пиротехники

В Башкирии загорелся магазин пиротехники. Здание частично обрушилось. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Пожар произошел на улице Магистральной в Нефтекамске. Огонь охватил 150 квадратных метров. На месте работают более 20 пожарных и семь единиц техники.

«В ходе тушения произошло частичное обрушение второго этажа. Пожарные с риском для жизни принимают все необходимые меры для недопущения распространения огня и его ликвидации», – говорится в сообщении.

Данные по пострадавшим уточняются. Один человек успел эвакуироваться. Предположительно, в горящем здании находится женщина.

Причины возгорания устанавливаются.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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