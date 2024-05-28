В Мурманской области из-за отказа обоих двигателей экстренно сел вертолет Ми-8

Северо-Западная транспортная прокуратура во вторник, 28 мая, сообщила об экстренной посадке вертолета Ми-8 в Мурманской области недалеко от реки Пача.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры, говорится: «28 мая 2024 года вертолет Ми-8 авиакомпании «Мурманавиа» совершил аварийную посадку в районе реки Пача за 20 км до пункта назначения. По предварительным данным, вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. На борту этого воздушного судна находятся четыре пассажира и три члена экипажа, к ним вылетел аварийно-спасательный отряд, который эвакуирует туристов и персонал».

«Мурманская транспортная прокуратура проведет проверку всех обстоятельств инцидента. В том числе, ведомство убедится в соблюдении прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов», – добавили в надзорном ведомстве.

Мурманск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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