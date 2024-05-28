Уничтожена украинская противокорабельная ракета, летевшая в сторону Крыма

Глава Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 28 мая, сообщил об уничтожении над территорией региона украинской противокорабельной ракеты, направлявшейся в сторону Крыма.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Около 19:00 часов над пгт. Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета «Нептун», летевшая в сторону Крыма. Обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал. Расчеты ПВО продолжают находиться в боевой готовности».

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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