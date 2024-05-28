Над Белгородской областью уничтожены французская управляемая авиабомба и реактивный снаряд «Ольха»

Минобороны России вечером во вторник, 28 мая, сообщило об уничтожении французской управляемой авиабомбы «Hammer» и реактивного снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой авиационной бомбы «Hammer» французского производства и реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одна управляемая авиационная бомба «Hammer» и один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» уничтожены над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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