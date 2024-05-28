В Красном море дважды было атаковано коммерческое судно

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) во вторник, 28 мая, заявил о повторной ракетной атаке с территории Йемена на торговое судно в 33 морских милях к северу-западу от порта Моха в Красном море, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном UKMTO, в частности, говорится: «Капитан торгового судна сообщает об очередном ракетном ударе. Судно получило новые повреждения. Команда находится в безопасности, судно следует в порт назначения. Силы коалиции ведут расследование обстоятельств происшествия».

Ранее сегодня в UKMTO сообщали об атаке в 31 морской миле к юго-западу от города Ходейда на то же судно, следующее к Баб-эль-Мандебскому проливу. Капитан проинформировал UKMTO о повреждении сухогруза.

Согласно данным компания Ambrey, занимающейся вопросами морской безопасности, нападению подвергся сухогруз Laax, который управляется греческой компанией и следует в ОАЭ под флагом Маршалловых Островов.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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