В Далласе во время шторма самолет оторвало от телетрапа

В Далласе во время штормового ветра самолет оторвало от телетрапа и снесло в сторону аэродромной техники.

Как сообщают СМИ, Боинг 737 American Airlines был пристыкован к телетрапу для принятия на борт пассажиров, но ветер и дождь посадке помешали.

«Суровые погодные условия, в том числе прямой ветер и порывы ветра, достигающие почти 80 миль в час, затронули несколько припаркованных самолетов», – сообщил представитель American Airlines.

После этого инцидента бригада технического обслуживания провела тщательные проверки и провела необходимый ремонт, заверили в авиакомпании.

Даллас, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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