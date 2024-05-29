В Чувашии восемь человек пострадали при взрыве газового баллона

В Чебоксарах прогремел взрыв в ресторане гостиницы. По предварительным данным, пострадали восемь человек. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Разорвавшийся под давлением газовый баллон находился помещении, где были гости заведения и его сотрудники. Медицинская помощь оказана восьми пострадавшим.

На месте работают экстренные службы. Как уточнили в региональном управлении МЧС, возграния не произошло. Для ликвидации последствий взрыва привлечены 34 человека и 11 единиц техники.

Чебоксары, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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