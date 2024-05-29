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Среда, 29 мая 2024, 18:42 мск

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Украинцы обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладкой в среду, 29 мая, сообщил об обстреле со стороны украинских формирований села Байцуры Борисовского района.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Под обстрел ВСУ попало село Байцуры Борисовского района. Пострадавших нет. На территории сельскохозяйственного предприятия осколками посечены кровля здания, ограждение и две единицы спецтехники. Также на окраине села произошло возгорание сухой травы, силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания был ликвидирован. Оперативные службы работают на месте».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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