Украинцы дронами атаковали сразу два села в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в среду, 29 мая, сообщил о пожарах в двух селах региона, возникших в результате атак украинских дронов.

В своем Telegram-канале Смирнов написал: «Сегодня украинские дроны атаковали сёла Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. После сбросов взрывных устройств возник пожар в одном домовладении в Гордеевке и одном в Успеновке. Также взрывом повреждена линия электропередачи. Проблемы с энергоснабжением отмечаются в Викторовском сельсовете района. Борьба с огнём и восстановительные работы начнутся, когда позволит обстановка».

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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