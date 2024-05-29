Украинские дроны атаковали сразу несколько сел в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 29 мая, сообщил, что украинские беспилотники атаковали сразу несколько сел в регионе, в результате чего были повреждены линии газо- и электроснабжения.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области были атакованы ВСУ с помощью БПЛА. На автодороге к селу Богун-Городок Борисовского района взрывное устройство было сброшено на движущийся автомобиль. В результате атаки пострадавших нет, транспортное средство повреждено. В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате сброса взрывного устройства выбиты окна и посечён забор в частном жилом домовладении, также повреждены машина, линии газо- и электроснабжения. Пострадавших нет. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ».

Несколько ранее глава региона сообщал о том, что «под обстрел ВСУ попал центр села Муром Шебекинского городского округа».

«Никто из мирных жителей не пострадал. Осколками посечены фасад Центра культурного развития, фасад ФАПа, разбито 5 окон в ФАПе и повреждена входная дверь», – написал Гладков.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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