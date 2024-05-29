Шебекино дважды атаковали украинские дроны-камикадзе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в среду, 29 мая, сообщил о двух атаках украинских дронов-камикадзе на город Шебекино.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Город Шебекино подвергся двум атакам ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате падания первого дрона с последующей детонацией на территорию рядом с частным жилым домовладением повреждена кровля дома. Второй дрон упал в черте города без детонации. Оперативные службы изъяли дрон и обезвредили боеприпас. Никто из мирных жителей не пострадал».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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