В Дагестане три человека погибли в ДТП с поездом

В Дагестане произошло столкновения грузового поезда и легкового автомобиля. По предварительным данным, погибли три человека.
Авария случилась между станциями Ачи и Манас сегодня рано утром, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
«По предварительной информации, в результате ДТП погибли три пассажира автомобиля», – говорится в сообщении.
Махачкала, Зоя Осколкова
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