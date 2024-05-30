В Дагестане три человека погибли в ДТП с поездом

В Дагестане произошло столкновения грузового поезда и легкового автомобиля. По предварительным данным, погибли три человека.

Авария случилась между станциями Ачи и Манас сегодня рано утром, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

«По предварительной информации, в результате ДТП погибли три пассажира автомобиля», – говорится в сообщении.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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