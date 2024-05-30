Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни. Об этом говорится на ее странице в социальных сетях.

Напомним, что на публике Анастасия не появлялась несколько лет. В 2019 году у нее было диагностировано серьезное заболевание, СМИ писали о раке мозга.

Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, но затем подтвердили, что она проходит лечение от глиобластомы.

После этого Заворотнюк перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. В СМИ время от времени появлялись фотографии, сделанные папарацци. На них опознать актрису было практически невозможно.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube