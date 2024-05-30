Более девяти тысяч жителей Красноярского края остались без света

Сильный ветер оставил без света 22 населенных пункта в Красноярском крае. Аварийные бригады устраняют последствия непогоды.

Региональное управление МЧС ранее объявило штормовое предупреждение. В центральных и южных районах края было усиление ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с, сопровождавшееся дождями и грозами.

«В результате этого произошло отключение электричества на территории 22 населенных пунктов в Абанском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Партизанском, Шушенском районах. Временное ограничение энергоснабжения затронуло свыше 9 тысяч человек. Пострадавших нет. В настоящее время сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы», – говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, надзорное ведомство проконтролирует перерасчет платежей за временное ограничение электроэнергии.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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