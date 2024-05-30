Удар дрона ВСУ оставил без света город и село в Запорожье

Украинский дрон попал в электроподстанцию в Запорожской области, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В результате частично обесточен город Каменка-Днепровская и осталось без света село Великая Знаменка.
«Бандеровцы ударили БПЛА по электроподстанции, оставив без электричества 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка. Пострадавших нет», – написал Рогов в своем телеграм-канале.
Ремонтные бригады ликвидируют последствия удара, работают над восстановлением энергоснабжения. По данным военных, велика вероятность повторных атак. На момент публикации новости в Михайловке Запорожской области объявлена ракетная опасность.
Москва, Наталья Рязанова
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