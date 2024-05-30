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Четверг, 30 мая 2024, 15:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Самарской области трое детей задели удочкой провода и попали в больницу

В Самарской области трое детей получили удар током, когда задели линию электропередачи удочкой.

Дети направлялись на рыбалку в городе Чапаевск, один из них попытался достать до проводов и ему это удалось.

На кадрах с места происшествия видно, как между мальчиками вспыхивает огонь, подростки падают, затем один из них убегает, остальные лежат на земле.

По предварительным данным, два ребенка получили тяжелые травмы – у одного 85% ожогов тела, у второго – 45%. Третий остался в сознании, но получил ожог лица. Он рассказал, что приятели просто шутили и не знали, что могут пострадать.

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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