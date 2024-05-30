Житель Удмуртии во время рыбалки нашел ящик со взрывчаткой

Житель Удмуртии обнаружил ящик со взрывчаткой во время рыбалки. Опасную находку уничтожили. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по республике.

Мужчина рыбачил на пруду в деревне Русский Вожой Завьяловского района. В воде он нашел металлический ящик и вызвал правоохранителей.

«Прибыв на место, взрывотехники Росгвардии обнаружили головные взрыватели от артиллерийских снарядов в количестве 20 штук со следами коррозии и деформацией», – говорится в сообщении.

Боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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