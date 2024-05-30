В результате атаки украинского дрона-камикадзе в Белгородской области погиб мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели одного и ранении девяти мирных жителей в результате удара украинского дрона-камикадзе по пассажирскому микроавтобусу в селе Зозули Борисовского района.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую газель, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям. К большому горю, один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи. Его травмы были несовместимы с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего…Еще 9 человек пострадали: 4 женщины и 5 мужчин. С осколочными ранениями различных частей тела они доставлены в медицинские учреждения региона, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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