Над Белгородской областью сбито четыре украинских беспилотника

Министерство обороны России в четверг, 30 мая сообщило об уничтожении четырех БПЛА Украины над территорией Белгородской области.
В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 20.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области».
Москва, Иван Бабурин
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