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Четверг, 30 мая 2024, 22:31 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Над Белгородской областью сбито четыре украинских беспилотника

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России в четверг, 30 мая сообщило об уничтожении четырех БПЛА Украины над территорией Белгородской области.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 20.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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