Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в четверг, 30 мая, сообщил о массированном обстреле Запорожской области со стороны украинских военных.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Запорожская область под массированным огнем нацистов. Бандеровцы резко усилили интенсивность обстрела Каменки-Днепровской и Великой Знаменки. На данный момент за сегодняшний вечер зафиксировано не менее восьми прилётов по Великой Знаменке и десять ударов по Каменке-Днепровской».

«Боевики ВСУ, проигрывая Русской Армии на поле боя, в бессильной злобе бьют по мирным жителям Запорожской области», – подчеркнул член общественной палаты РФ.

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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