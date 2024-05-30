В ДНР введен режим ЧС

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в четверг, 30 мая, ввел «до особого распоряжения» на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с повреждением и частичной гибелью посевов из-за непогоды, – сообщает агентство ДАН.

В документе, опубликованном на сайте главы региона, говорится: «Признать обстановку, сложившуюся с 8 мая 2024 года в результате комплекса неблагоприятных агрометеорологических явлений на территории Донецкой Народной Республики, повлекшую повреждения и частичную гибель посевов сельскохозяйственных культур, чрезвычайной ситуацией. Зона ЧС вводится в пределах Амвросиевского, Шахтерского, Старобешевского, Тельмановского, Новоазовского, Волновахского, Мангушского и Володарского муниципальных округов».

«Руководителем ликвидации ЧС назначен министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко. Главам муниципальных образований, затронутых режимом чрезвычайной ситуации, рекомендовано вести постоянный мониторинг обстановки, создать комиссии по определению ущерба, своевременно информировать Минагропром Республики», – сообщили в администрации ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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