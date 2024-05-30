В результате обстрела со стороны Украины в ЛНР поврежден газопровод

Пресс-секретарь главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Романова в четверг, 30 мая, заявила, что в результате обстрела со стороны Украины, предположительно, из американской РСЗО HIMARS в Первомайске поврежден газопровод, – сообщает Луганский информационный центр.

Представитель главы ЛНР, в частности, сказала: «ВСУ обстреляли Первомайск, предположительно, ракетами HIMARS. Поврежден газопровод, возникло возгорание сухой травы. Газопровод перекрыт, производится ликвидация возгорания. Информации о пострадавших в результате обстрела пока нет».

«Под обстрел ВСУ попал частный сектор города, зафиксировано два прилета», – уточнил мэр Первомайска Сергей Колягин.

Луганск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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