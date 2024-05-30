Трамп признан виновным в подлоге финансовых документов

Жюри присяжных суда Нью-Йорка в четверг, 30 мая, признало 45-го президента США Дональда Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, – передает телекомпания CNN.

В сообщении телекомпании говорится: «Жюри присяжных в суде Нью-Йорка согласовало вердикт по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США пытался скрыть от избирателей выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их сексуальной связи. Трамп вину не признал, он заявил, что жене не изменял и официальные бумаги не подделывал».

«Дональд Трамп признан виновным по 20 из 34 пунктов по делу о фальсификации деловой документации перед президентскими выборами 2016 года. Такое решение вынесло жюри присяжных», – сообщает CNN.

Судья Хуан Мерчан объявил, что заседание о вынесении приговора экс-президенту США Дональду Трампу назначено на 11 июля текущего года.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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