В Новороссийске объявлена тревога из-за атаки беспилотников

Глава Новороссийска Андрей Кравченко из-за налета украинских беспилотников в ночь на пятницу, 31 мая, призвал горожан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями, а также не выкладывать в соцсети фото и видео работы ПВО.

В своем Telegram-канале Кравченко написал: «В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Атака беспилотников. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). Не использовать для укрытия автомобиль, не прятаться под стенами многоквартирных домов!»

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, Радио «Новая Россия» (104 ФМ), телеканал «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов). Прошу сохранять спокойствие! Убедительная просьба, если вы стали очевидцем, не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, БПЛА и его обломков, средств защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб в социальные сети», – добавил глава Новороссийска.

Новороссийск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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