Сотрудник аэропорта Амстердама залез в двигатель самолета и умер

Ужасное ЧП в аэропорту Амстердама – сотрудник воздушной гавани залез в двигатель самолета, который должен был вылетать в Данию.

Пассажиры авиакомпании и члены экипажа уже находились на борту самолета Embraer 190, который KLM использует для рейсов на недальних перелетах. Во время запуска двигателей все услышали «адский шум и двигателя увидели дым».

Королевская военная полиция Нидерландов, расследующая инцидент, заявила сегодня, что мужчина «намеренно залез в двигатель». Они также заявили, что он был «идентифицирован как сотрудник компании, действующей в аэропорту». Аварийные бригады предприняли меры для спасения человека, но безуспешно.

Инсайдер сообщил голландской газете AD: «После того, как самолет отодвинули от трапа для взлета, человек залез в двигатель». Военная полиция подтвердила это в своем пресс-релизе, написав: «Самолет только что завершил процедуру буксировки и собирался вырулить на взлетно-посадочную полосу».

Представитель аэропорта сообщил MailOnline: «Сегодня произошел ужасный инцидент, в результате которого человек оказался в двигателе самолета. Наши мысли с родственниками, и мы заботимся о пассажирах и коллегах, которые стали свидетелями этого».

В аэропорту подтвердили, что расследование по делу ведется под руководством Королевской военной полиции. Пассажирам, ставшим свидетелями инцидента, будет оказана психологическая поддержка, сообщили в военной полиции.

Амстердам, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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