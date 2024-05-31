В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем

В Амурской области 29 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Авария произошла на 7759 км перегона станций Селеткан-Ледяная Забайкальской железной дороги, расположенного в Шимановском районе Амурской области.

«В результате схода повреждены 29 вагонов, две опоры, а также допущен обрыв проводов контактной сети. Движение поездов по перегону временно приостановлено. Пострадавших нет. Причины произошедшего и размер ущерба устанавливаются», – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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