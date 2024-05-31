Над Белгородской областью за полчаса было уничтожено семь украинских БПЛА

Министерство обороны РФ в пятницу, 31 мая, сообщило об уничтожении в небе Белгородской области в течение 30 минут семи украинских беспилотников.
В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области».
Спустя полчаса минобороны сообщило об уничтожении еще одного беспилотника: «Около 16.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».
Москва, Иван Бабурин
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