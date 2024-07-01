В Бийске автобус столкнулся с грузовиком и врезался в остановку

Два человека пострадали в результате ДТП в Бийске Алтайского края. Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, снес остановку и съехал в кювет, рассказали в ГАИ региона.

Авария произошла около 08:35 на улице Кожзаводской. Водитель грузовика «Хино 500» слишком разогнался и не выдержал безопасную дистанцию, в результате врезался в автобус ПАЗ 4234, следовавший по маршруту Бийск-Усть Катунь. От удара автобус занесло на остановку, где находились два человека. А после автобус съехал в кювет.

В салоне находились пять человек, они не пострадали. Стоявшие на остановке мужчина и 17-летняя девушка получили травмы и попали в больницу. Чтобы вытащить их из-под автобуса, привлекли сотрудников МЧС.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии. Прокуратура организовала собственную проверку в связи с инцидентом.

В Амурской области столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. В результате пострадал водитель иномарки и четыре пассажира автобуса.

Бийск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube