Число жертв селей в Киргизии выросло до 13 человек

Еще четыре человека погибли в связи с наводнениями и селями в Киргизии после мощных ливней. Потоком селя унесло легковой автомобиль с четырьмя людьми внутри, сообщила пресс-служба МЧС страны. Общее число жертв стихии увеличилось до 13 человек.

В поселке Абышка Ошской области селевый поток унес иномарку Daewoo Matiz, внутри которой находилась семья с тремя детьми. Местные жители успели спасти только 18-летнюю девушку, четыре человека остались в салоне машины. Поздно вечером 30 июня спасатели и волонтеры нашли тела всех четырех погибших.

Около 400 человек продолжают ликвидировать последствия селей и наводнения в Кулатовском и Кок-Жарском сельских округах. В селе Кулатов идет очистка 20 домов, куда поток воды занес почву, глину, мусор.

Бишкек, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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