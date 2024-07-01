Хабаровчанка рассказала полиции, что нашла на улице 50 кг черной икры и решила угостить ею родню

Полицейские в Хабаровске задержали 57-летнюю женщину, перевозившую 111 контейнеров с черной икрой. Как сообщает в своем тг-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанная объяснила, что более 50 кг икры она нашла на окраине села Булава в Ульчском районе Хабаровского края. О том, что биоресурсы запрещены к обороту, она знала, однако решила забрать их, чтобы угостить родных и друзей. Эту версия проверят в ходе дознания.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ»).

В отношении задержанной избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавила Ирина Волк.

Хабаровск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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