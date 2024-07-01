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Понедельник, 1 июля 2024, 16:41 мск

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Медведь напал на пасечника в Кузбассе

В Кемеровской области мужчина оказался в больнице после нападения медведя. Об этом рассказали в пресс-службе Междуреченской больницы.

Встреча с хищником произошла в 20 километрах от населенного пункта Усинский. Мужчина находился на пасеке в верховьях реки Уса.

Пострадавший попал в больницу с рваными ранами обеих рук, головы и туловища. По его словам, медики действовали очень быстро и уже ждали раненого на берегу, пока его выносили из леса.

Мужчине наложили несколько швов и сделали перевязки. В настоящее время он находится в стационаре, его жизни ничего не угрожает.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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