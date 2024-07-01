Медведь напал на пасечника в Кузбассе

В Кемеровской области мужчина оказался в больнице после нападения медведя. Об этом рассказали в пресс-службе Междуреченской больницы.
Встреча с хищником произошла в 20 километрах от населенного пункта Усинский. Мужчина находился на пасеке в верховьях реки Уса.
Пострадавший попал в больницу с рваными ранами обеих рук, головы и туловища. По его словам, медики действовали очень быстро и уже ждали раненого на берегу, пока его выносили из леса.
Мужчине наложили несколько швов и сделали перевязки. В настоящее время он находится в стационаре, его жизни ничего не угрожает.
Кемерово, Зоя Осколкова
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