Житель белгородского села погиб под обстрелом ВСУ

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате украинского удара погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, один из снарядов разорвался на территории сельскохозяйственного предприятии. «От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», – написал Гладков в своем тг-канале.

Глава региона добавил, что количество раненых в результате обстрелов со стороны Украины за прошедший день выросло до девяти. «Сегодня два жителя самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ после вечернего обстрела села Архангельское Шебекинского городского округа. У женщины рваная рана бедра, у мужчины – осколочное ранение головы. После оказания медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение», – уточнил он.

Напомним, что накануне жертвой украинских обстрелов Белгородщины стала 4-летняя девочка. Автомобиль, в котором семья из пяти человек, атаковал FPV-дрон. Это произошло около села Новое Волоконовского района. В результате удара погиб ребенок, родители девочки, а также ее дедушка и бабушка получили осколочные ранения.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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