Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в понедельник, 1 июля, сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают атаку на город, а также призвал горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

В своем Telegram-канале Развожаев написал: «В Севастополе работает ПВО. Все службы находятся в состоянии боевой помощи. Прошу сохранения спокойствия, соблюдения мер безопасности, пребывания во временных укрытиях или безопасных местах. Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей».

Севастополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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