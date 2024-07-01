Украинский дрон повредил газопровод в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 1 июля, сообщил, что в результате атаки украинских дронов был поврежден газопровод в одном из сел Шебекинского городского округа. Чуть позже глава региона объявил о ракетной опасности.

В своем Telegram-канале Гладков написал «Шебекинский городской округ вновь подвергся атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Первомайский в результате обстрела загорелся частный дом. В хуторе Мухин FPV-дрон атаковал нежилой частный дом. Село Мешковое подверглось атакам с помощью дронов-камикадзе, один из которых повредил линию газоснабжения. Временно без газа остаются жители хуторов Стадников, Желобок и Бабенков, а также сел Терезовка и Мешковое. Аварийные и оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется».

Через 15 минут глава региона объявил о ракетной опасности.

«Город Белгород и Белгородский район – РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», – сообщил Гладков.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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