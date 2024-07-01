В результате обстрела со стороны Украины ранены семь белгородцев, в том числе ребенок

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в понедельник, 1 июля, сообщил, что в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны украинских вооруженных сил были ранены семь мирных граждан, в том числе ребенок.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Сегодня очередной раз Вооруженными силами Украины был обстрелян Белгород и Белгородский район. По предварительной информации, пострадали семеро мирных жителей: четыре женщины, двое мужчин и один ребенок. У одной женщины осколочное ранение шеи, у другой – баротравма, у еще двух – контузия. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы – медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. У второго мужчины – баротравма, он отправлен в Областную клиническую больницу. Бригадами скорой четверо пострадавших женщин доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается. Ребенок пострадал в Белгородском районе в поселке Майский. С баротравмой и сотрясением головного мозга он доставляется в Детскую областную клиническую больницу».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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