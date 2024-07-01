Украинские дроны ранили двух мирных жителей Белгородчины и одного пожарного

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в понедельник, 1 июля, сообщил о ранении двух мирных жителей в результате атаки украинских дронов, а в МЧС рассказали о ранении водителя спецавтомобиля при повторной атаке.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Город Шебекино атакован дронами ВСУ. По предварительной информации, пострадали два мирных жителя. Женщине с осколочными ранениями кистей рук медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно. Мужчина с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы доставляется в Областную клиническую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь».

В свою очередь Управление МЧС РФ по региону сообщило о ранении водителя пожарного автомобиля при повторной атаке Шебекино.

В сообщении ведомства говорится: «В Шебекино огнеборцы ведомства тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра. Тогда на дежурный караул повторно был сброшен взрывоопасный предмет. Водитель пожарного автомобиля доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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