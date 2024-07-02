В Красноярске двое рабочих упали в шахту лифта с седьмого этажа

В Красноярске два человека упали в шахту лифта с высоты седьмого этажа. Пострадавших госпитализировали с многочисленными травмами.

Инцидент произошел при строительстве поликлиники. По данным регионального управления СКР, травмы получили молодые люди 2002 и 2005 года рождения.

Пострадавшие находятся в реанимации, у них диагностировали в числе прочего и травмы головы. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Тем временем, прокуратура и СКР проводят проверку соблюдения требований охраны труда при производстве работ.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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