В Красноярске двое рабочих упали в шахту лифта с седьмого этажа

В Красноярске два человека упали в шахту лифта с высоты седьмого этажа. Пострадавших госпитализировали с многочисленными травмами.
Инцидент произошел при строительстве поликлиники. По данным регионального управления СКР, травмы получили молодые люди 2002 и 2005 года рождения.
Пострадавшие находятся в реанимации, у них диагностировали в числе прочего и травмы головы. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Тем временем, прокуратура и СКР проводят проверку соблюдения требований охраны труда при производстве работ.
Красноярск, Зоя Осколкова
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